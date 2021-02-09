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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:20 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل ومديرى الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى الجهة المُنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية".

تابعت "المحافظ" خلال الاجتماع الأعمال الجارية بالمشروع وكذا عمليات الرصف بالأسفلت التى يتم تنفيذها بالتوازى مع الأعمال الأخرى، وكذا الموقف الخاص بإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الطريق لمنع تراكم المياه.

وفى هذا الصدد، ناقشت "محافظ دمياط" محاور وآليات التنفيذ بما يتناسب مع كافة المعايير الفنية والهندسية والمناسيب الخاصة بكل جزء بالطريق، وفى هذا الخصوص وجهت "المحافظ" بالإسراع فى المعدلات التنفيذية لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بالقطاعات التى يجرى العمل بها والتأكد أولًا من كفاءتها قبل البدء في الرصف مؤكدة على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال.

وقد أوضحت "الدكتورة منال عوض" أن هذا المشروع يستهدف تطوير أحد أطول وأهم المحاور الرئيسية بمدينة دمياط، وذلك بطول ٧.٥ كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب بعزبة اللحم مرورًا بعدد المناطق الهامة، حيث تتضمن عمليات التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشتمله من برجولات ومقاعد وممشى وتشجير وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار ورصف الطريق.

وعلى جانب آخر،ناقشت "المحافظ" أعمال رد الشئ لأصله المقرر تنفيذها والمبالغ المُحصلة والمستحقة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إذ أكدت على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ عمليات رد الشئ لأصله فى أسرع وقت ممكن وذلك لتحسين مستوى وجودة الطرق ورفع كفاءتها.
منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط
منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط
منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط
منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط
منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط
منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

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منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

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