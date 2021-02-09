«ماعت»: 66 هجومًا إرهابيًا خلال يناير تخلف 642 قتيلًا في إفريقيا

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية في إفريقيا" عن شهر يناير 2021 والذي تناول العمليات الإرهابية في إفريقيا، وما ترتب عليها من حالات قتل وإصابات وتشريد، بالإضافة إلى تناول جهود الحكومات الإفريقية والبعثات الأممية في مكافحة الإرهاب.يأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق السلام والعدل والاستقرار ودعم تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة 2030 والتطلع الثالث الخاص بـ أجندة 2063 التابعة للاتحاد الإفريقي.كما تقدم المؤسسة حزمة توصيات إلى الحكومات الإفريقية والمجتمع الدولي لتحقيق إفريقيا الآمنة السالمة المستقرة.وقد استقبلت القارة الإفريقية العام الجديد بواقع 66 هجومًا دمويًا أسفر عن سقوط 642 قتيلًا و96 جريحًا، ناهيك عن تشريد ونزوح المئات وخطف واعتقال العشرات، وذلك في 15 دولة إفريقية مختلفة. وكان إقليم شرق إفريقيا هو الأكثر دموية خلال هذا الشهر، حيث وقع فيه حوالي 368 ضحية بما نسبته 57.2% من إجمالي الضحايا لهذا الشهر، فيما جاءت السودان في مقدمة الدول من حيث أعداد الضحايا؛ والتي وقع فيها 207 ضحايا، كما جاءت الصومال على رأس الدول من حيث أعداد الهجمات الإرهابية والتي شهدت خلال هذا الشهر 12 هجومًا إرهابيًا.وفي هذا الصدد صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه وبعد مرور عامًا من رصد ومتابعة مؤسسة ماعت لتطور وسير العمليات الإرهابية في إفريقيا، فلا يزال الوضع يزداد سوءًا، ورغم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إلا أنها لا تتماشى مع تنامي ظاهرة الإرهاب في كل أقاليم القارة.ومن جانبه، علّق "عقيل" على تقرير شهر يناير، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يمارس مزيد من الضغوط على الحكومة الإثيوبية فيما يخص الممارسات الحكومية الأخيرة، والتي أصبحت أكثر دموية في الأشهر الأخيرة. فيما كرر الخبير الحقوقي توصيته الخاصة بضرورة فتح تحقيقات عادلة وناجزة بعد سقوط مئات من الضحايا في إقليمي بني شنقول جومز وتيجراي.وفى سياق متصل، أفادت بسنت عصام الدين الباحثة بوحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، بأن الاقتتال العرقي أصبح لا يقل خطورة عن الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تسببت الخلافات العرقية في سقوط ما يزيد على 290 شخصًا في عدة دول إفريقية هذا الشهر. وعلى صعيد أخر، أشارت الباحثة إلى أهمية تفعيل مبادئ الحوار ورفع الوعى بين الشباب والفتيات سواء لحل الخلافات العرقية أو للحد من انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة.الجدير بالذكر أن قارة إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، حاصلة على صفة مراقب باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.