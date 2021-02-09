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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: الإغلاق الاقتصادي يكلف البلاد مليار يورو أسبوعيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:20 م
جيرنوت بلوميل
جيرنوت بلوميل
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قال وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل إن الإغلاق الصارم ضد كورونا يكلف البلاد حاليًا حوالي مليار يورو من القيمة المضافة أسبوعيًا، مشيرا إلى أنه رغم الخسائر الفادحة للإغلاق يجب أن يستمر لإبقاء عدد الإصابات منخفضًا قدر الإمكان.

وأضاف بلوميل - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أن إنهاء الإغلاق المشدد في البلاد منذ الأمس سوف يساعد على انخفاض معدلات البطالة؛ خاصة في محال البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات، لافتا إلى أنه يوجد حاليًا 525992 شخصًا عاطلًا عن العمل أو تحت التدريب وهو أقل بنحو 4500 شخص عن الأسبوع السابق.

وأشار الوزير إلى أن حالة الركود الاقتصادي مستمرة حيث تشير بيانات معهد البحوث الاقتصادية النمساوي "ويفو" إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 14٪ تقريبًا من مستوى العام السابق.

ونوه الوزير إلى أن توقف السياحة المرتبط بكورونا يؤدى إلى خسارة النمسا حوالي 3.5% من إجمالي الناتج الاقتصادي أسبوعيًا بينما يتلقى الاقتصاد دعما من أنشطة الصناعة والتشييد والصادرات.

وأشار الوزير إلى أنه رغم جائحة كورونا، تحاول خدمة سوق العمل تعيين أكبر عدد ممكن من العمال.

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