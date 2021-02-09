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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:19 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بإدارة باريس التعليمية.

تضمنت الجولة متابعة الدورة التدريبية المنفذة لطلاب المرحلة الإعدادية، حول برمجيات الحاسب الآلى ومهاراته وإستخداماته بهدف تنمية مهارات وقدرات طلاب تلك المرحلة وصقل مهارتهم البشرية والتكنولوجية لمواكبة العصر الحديث.

شملت الجولة أيضا تفقد سير العمل بمجموعات التقوية لطلاب الشهادة الإعدادية مطمئنا على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور النيلى أبنائه الطلاب بضرورة الإستفادة القصوى من المراجعات النهائية للمنهج الدراسى، وبما يساعد على تأهليهم وإعدادهم لخوض الإمتحانات بكل يسر وسهولة.
وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية
وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية
وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية
وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية
وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية
وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية

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