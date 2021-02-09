وكيل تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بإدارة باريس التعليمية

أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بإدارة باريس التعليمية.تضمنت الجولة متابعة الدورة التدريبية المنفذة لطلاب المرحلة الإعدادية، حول برمجيات الحاسب الآلى ومهاراته وإستخداماته بهدف تنمية مهارات وقدرات طلاب تلك المرحلة وصقل مهارتهم البشرية والتكنولوجية لمواكبة العصر الحديث.شملت الجولة أيضا تفقد سير العمل بمجموعات التقوية لطلاب الشهادة الإعدادية مطمئنا على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.ووجه الدكتور النيلى أبنائه الطلاب بضرورة الإستفادة القصوى من المراجعات النهائية للمنهج الدراسى، وبما يساعد على تأهليهم وإعدادهم لخوض الإمتحانات بكل يسر وسهولة.