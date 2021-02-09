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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الآثار»: مد معرض «ملوك الشمس» لـ30 يونيو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:38 م
ملوك الشمس
ملوك الشمس
أ ش أ
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أعلن المجلس الأعلى للآثار مد معرض "ملوك الشمس" المقام حاليًا بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ، ليستمر حتى 30 يونيو القادم، حيث استمر المعرض لمدة 6 أشهر بمكان عرضه بالمتحف، وكان من المقرر انتهاؤه خلال فبراير الجاري.

وأشار المجلس- في بيان أصدره اليوم الثلاثاء- إلى أن مد فترة عرض المعرض جاءت بناءً على موافقة مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في 29 ديسمبر الماضي.

ومعرض ملوك الشمس يعد أول معرض للآثار المصرية في براغ، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة، وتم افتتاحه في أغسطس الماضي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبوصير؛ ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

ويضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى 10 تماثيل أوشابتي من الفيانس.

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