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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

29245 إجمالي إصابات بكورونا في السنغال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:48 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
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سجلت وزارة الصحة السنغالية، 188 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 29 ألفا و245 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان بثه الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 700 حالة، فيما تعافت 212 حالة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 24 ألفا و66 حالة.


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