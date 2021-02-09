29245 إجمالي إصابات بكورونا في السنغال

سجلت وزارة الصحة السنغالية، 188 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 29 ألفا و245 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان بثه الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 700 حالة، فيما تعافت 212 حالة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 24 ألفا و66 حالة.