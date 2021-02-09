البابا تواضروس الثاني يستقبل طفلة موهوبة وأسرتها (صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الطفلة الموهوبة رانسي رأفت، من إيبارشية نجع حمادي، وأسرتها، في المقر البابوي بالقاهرة.كانت الطفلة رانسي، الموهوبة في الألحان والترانيم والشعر، أعربت خلال ظهورها مع والدتها في برنامج "من يجدها" الذي يذاع على فضائية "CTV" المسيحية، عن أمنيتها أن تقابل قداسة البابا.وبمجرد علم قداسته برغبة "رانسي" وجَّه دعوة لها ولأسرتها لزيارته بالمقر البابوي بالقاهرة، حيث قضى مع الأسرة وقتًا كبيرًا تحدث فيه وتناقش معهم بأبوة وحنو وتعرف على كل فرد منهم عن قرب.