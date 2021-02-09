89 وفاة و7640 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 89 حالة وفاة و7640 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و481 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 58 ألفا و625 حالة.وأشارت إلى 3762 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و266 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).