حبس متهم أجرى تحويلات مالية مشبوهة قيمتها 10 ملايين جنيه

قررت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات انه عقب تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.وعثر بحوزته على( عملات " محلية، أجنبية"، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وبلغ حجم تعاملاته في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضي وحتى تاريخه 10 مليون جنيه مصري، وتم تحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.