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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أكرم الغنام ينتهي من كتابة مسلسل «روبوت» عن الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:06 م
أكرم الغنام
أكرم الغنام
دعاء عبد المقصود
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أكد الكاتب والسيناريست أكرم الغنام، اقترابه من الانتهاء من روايته الجديدة "روبوت" والتي من المنتظر أن يتم إنتاجها قريبا جدا كمسلسل تلفزيوني، والذي يتحدث عن الذكاء الاصطناعي القادم وبقوة ليكون جزء من البشرية.

وأوضح الكاتب أن هذا العمل يتحدث عن روبوت اخترعه شاب مصري بسيط واستطاع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي أن يصنع عقلا يفوق عقل البشر لهذا الروبوت، وتبدأ بعدها العديد من المغامرات والمفاجآت والتي بطلها الشاب وصديقه الروبوت وهذا سيكون في إطار اجتماعي كوميدي.

ويرى أكرم الغنام، أن الأعمال من هذا النوع هدفها توعية الناس بما هو قادم، مشددا على أن خبرته الكبيرة جدا في البرمجة والذكاء الاصطناعي، هي من حركته لكتابة هذا العمل الجديد لشرح فكرة الذكاء الاصطناعي الضخمة بشكل سهل وفي إطار فني وأدبي.

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