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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رحمي» يعقد اجتماعا لمناقشة آليات تطوير وحدات الحماية الفرعية بالغربية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:05 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بأعضاء وحدة الحماية العامة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك لمناقشة آليات تطوير وحدات الحماية الفرعية بالمحافظة.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطني ثم قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير للمجلس وكل الهيئات والجهات بالمحافظة لتحملهم مسؤولية هذا الملف، كما أوضح أنه مازال أمامنا مشاكل كثيرة تخص الطفل مثل مشكلة التسرب من التعليم، وأطفال الشوارع، والعنف ضد الأطفال والتي تتطلب حملات الدعم النفسي للأطفال بالاستعانة بالمتخصصين المؤهلين لعلاج هذه المشاكل بجانب تقديم الدعم اللوجيستي للأطفال وتدريب كوادر مؤهلة لتقديم تدخلات الدعم النفسي الإيجابي للطفل.

كما أثنت الدكتورة سحر السنباطي علي جهود المحافظة في ملف حماية ورعاية الطفل، وأكدت على أهمية تفعيل آليات التدخل بجميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في ظل تنوع المجتمعات داخل المحافظة، كما أكدت على تقديم الدعم لكافة القيادات بالمحافظة لتسهيل التدخل واستكمال المنظومة لربط كافة الجهود والخدمات بخط نجدة الطفل، ووجهت الشكر للسيد المحافظ لتقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الطفل بالمحافظة.

واختتم الاجتماع بنقاش مفتوح مع أعضاء اللجنة الحاضرين لوضع آليات تطوير وحدات الحماية العامة والفرعية، وأكد الدكتور رحمي علي ضرورة توفير قوافل اجتماعية وورش عمل تثقيفية للآباء والأمهات والمقبلين على الزواج، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، وتوفير الأم البديلة في دور الرعاية.

يذكر أن اللجنة العامة شكلت برئاسة المحافظ وعضوية كلًا من مدير الأمن، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، مطران إبراشية طنطا وتوابعها، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية، مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، مدير مديرية الأوقاف بالغربية، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، رئيس قسم رعاية الأحداث بمديرية أمن الغربية، المستشار القانوني لمحافظة الغربية، مدير عام الإدارة القانونية بديوان المحافظة، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان المحافظة وممثل المجتمع المدني.

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