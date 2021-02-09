وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تطوير مصنع الدلتا للصلب منتصف 2022

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن مصنع الدلتا للصلب التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أقدم مصنع موجود في مصر وأن فرصة تطويره كانت قائمة لذا اتخذت الوزارة خطة التطوير نظرًا لوجود جدوى من ذلك، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تطوير المصنع ليعمل بالطاقة القصوى الجديدة له في منتصف عام 2022.وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات لـ«الدستور» أن الوزارة تضخ في المصنع 800 مليون جنيه للتطوير، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية من 50 ألف طن إلى 250 ألف طن بيلت، والبدء في المرحلة الثانية لإضافة 250 ألف طن أخرى ليصل الإنتاج إلى 500 ألف طن منتصف عام 2022، كما أنه جارٍ العمل على إنشاء مسبك داخل المصنع ما يدعم صناعة الحديد والصلب في الشركة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.