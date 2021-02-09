رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قناة السويس للحاويات» تعقد مائدة مستديرة بعنوان «2021 عام النمو»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
عقدت شركة قناة السويس للحاويات اليوم اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان: "2020 عام الأداء...2021 عام النمو"، وذلك تكليلًا للنجاحات المحققة خلال العام الماضي واستهلالًا للخطط المستقبلية الواعدة التي تسعى الشركة إلى تحقيقها في مصر خلال العام الجاري.
 
في هذا الصدد، صرح السيد سوناي موكرجي – الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس للحاويات قائلًا: "منذ اليوم الأول من عام 2020 وفي تحد واضح لتداعيات الجائحة، باتت مؤشرات الأداء لشركة قناة السويس للحاويات خير برهان على الأداء المشرف الذي نجحت الشركة في تحقيقه، لتسطر سجلًا حافلا بالإنجازات. يلعب اهتمامنا البالغ بتجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم دورًا محوريًا في نجاحاتنا المحققة، لذا انتهجناه أسلوبًا حيويًا لإثراء كافة ممارساتنا وترجم عمليًا بالوصول بمؤشرات رضا العملاء إلى أوجها لتفوق الـ50 نقطة".  وأضاف موكرجي: "في أغسطس 2020، تمكنت محطتنا من تداول 359.401 حاوية مكافئة، لتسجل أعلى معدل شهري منذ تأسسها عام 2004. وفي ديسمبر 2020، نمت المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة 60%، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة في طفرة لم تعدها الشركة منذ ديسمبر 2016. كما ضاعفت المحطة من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50% وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقارنة بـ188.127 حاوية مكافئة في 2019. هذا وحققت الشركة قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها وذلك للعام الثاني على التوالي، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة أي ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20% عن 2019، لتتوج إيه بي إم ترمينلز العالمية محطة قناة السويس للحاويات بلقب (محطة العام-2020) من بين ساري محطات المجموعة على مستوى العالم تقديرًا لممارساتها المهنية الملموسة".
 
ومن جانبه، عقب المهندس محمود أيوب – الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات قائلًا: "يرجع الفضل فيما حققناه من معدلات قياسية وإنجازات فارقة خلال 2020 في المقام الأول إلى خط دفاعنا الأول من العاملين والموظفين والذين لم يدخروا جهدًا في الالتزام بأعلى معايير المهنية خلال الجائحة وفي أصعب الظروف، حيث دائمًا ما تثمن إدارة شركة قناة السويس للحاويات تلك المساعي الجادة والدؤوبة التي تتجسد جليًا في النهوض بإنتاجية المحطة وزيادة تنافسيتها لسطر المزيد من قصص النجاح. وانتقالًا إلى قدراتنا الإنتاجية والتكنولوجية المطورة، كرست الشركة استثماراتها خلال 2020 والمقدرة بحوالي 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات، حيث قمنا بتعلية 6 أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، فضلًا عن رفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة للموانئ المصرية. واستكمالًا لخططنا التنموية في 2021، تعمل الشركة على تعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيدًا لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة بـ12 ونش رصيف مطور كليًا، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى الـ6 أوناش السابق توريدهم كأحدث إضافة لأسطول معداتها. ستسهم تلك الاستثمارات المجدية بالمعدات والبنية التحتية إلى رفع تنافسية محطة قناة السويس للحاويات لتباري مثيلاتها إقليميًا وعالميًا وتزيد من وصول خدماتها المشهودة إلى عدد أكبر من الأسواق الواعدة بدول شرق وجنوب المتوسط".
 
هذا وصرح السيد هاني النادي - رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات قائلًا: "احتفاءًا بسلسلة نجاحاتنا المتلاحقة وإنجازاتنا التي لا تنقطع، وانطلاقًا من دورنا المسؤول كشريك استراتيجي لدعم حركة التنمية والاقتصاد القومي، لم تغفل شركة قناة السويس للحاويات يومًا الدور البناء الذي تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس في تعزيز ممارساتنا الاستثنائية ونجاحاتنا المشهودة على مدار 17 عامًا. فمنذ تأسس الشركة عام 2004، ألزمنا أنفسنا أن توفر خدماتنا قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد القومي. فمن خلال استثماراتنا بالسوق المصري والتي تقدر بقرابة الـ900 مليون دولار منذ تأسس الشركة وحتى يومنا هذا، عاهدنا أنفسنا على تعظيم قدرات موظفينا البالغ عددهم نحو 3000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة وتفعيل دور الشركة في دعم المجتمع المدني ببورسعيد وشمال سيناء بمساعينا الجادة للمسؤولية المجتمعية، فضلًا عن تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا وقدراتنا ليصبح ميناء شرق بورسعيد ميناءًا محوريًا لتجارة الترانزيت بين دول المتوسط وبوابة مصر الأولي لتجارة الترانزيت العالمية".
 
يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطورًا بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة إيه بي إم ترمنلز، إحدى شركات مجموعة إيه بي مولر ميرسك، إذ تحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلًا عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية. هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.

موضوعات متعلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب