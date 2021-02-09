أبو شقة: أتحدى أى شخص يقول إننى خرجت عن التزامى بقيم الوفد

قال المستشار بهاءالدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه عندما ترشح لرئاسة حزب الوفد سُئل عن برنامجه الانتخابي، وأمام حزب له جذوره تمتد لـ100 عام له ثوابت ومواقف وطنية خالدية فإن الوضع الأمثل هو السير على خطى هذا الطريق وهو دستور الوفد منذ نشأته.وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه كان لابد من السير على تلك المُثل والقيم التي سار عليها سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد سراج الدين باشا، قائلًا "أتحدى من يقول إنني خرجت عن هذا الالتزام الذي التزمت به أمام الله وأمام الوفديين ونفسي".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.وأوضح "أبو شقة" أن هناك بعض المزايدين باسم الوطنية وهم بعيدون عنها، أخبرهم أن ترشحه يأتي انطلاقًا من إيماني بالدفاع عن مشروع بناء الوطنية الحديثة وكان ذلك أمام الهيئة الوفدية التي حضرت بأعداد غير مسبوقة، تصدر فيها المشهد النساء من النوبة إلى الإسكندرية جئن للحفاظ على الوفد ومبادئه وقيم حماية الدولة الوطنية.وتابع قائلًا: "كان حديثي واضحًا أن الوفد سيكون داعمًا لبناء دولة عصرية حديثة، وكان حديثي فور إعلان النتيجة أن الجميع يعمل من أجل أن يكون للوفد الصدارة ويكون نموذج المعارضة الوطنية الشريفة التي تقوم على بناء أساس موضوعي وأساس أننا أمام تصحيح وهو أساس المعارضة الوطنية في الفقه الدستور، وأن يعود الجميع لنصوص الدستور في العالم، بأن نكون أمام أخطاء نعرضها دون تجريح وليس معارضة لتصيد الأخطاء، بل وضع الحلول في المجال".وأكد رئيس حزب الوفد أنه آنذاك قال إنه يدعم مشروع الدولة وأن ذلك لا يمثل صكًا على بياض، فحزب الوفد دائمًا يكون مؤيدًا على حق ومعارضًا أيضًا على حق، لنلتزم أمام الله بالأمانة التي نحملها أمام الوفديين.