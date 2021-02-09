المحكمة الدستورية التركية: دستورنا قد يصبح بلا معنى

حذر رئيس المحكمة الدستورية في تركيا، زهدو أرسلان، اليوم الثلاثاء، من عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية، قائلا: "ذلك من شأنه أن يجعل الدستور بلا معنى على الإطلاق".وقال أرسلان خلال حفل ترسيم عضو المحكمة الدستورية الجديد، عرفان فيدان، إن الأحكام الدستورية هي قواعد القانون الأعلى التي تلزم الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطات الإدارية، وأن تلك الطبيعة الملزمة لقرارات المحكمة الدستورية والالتزام بتطبيقها هما ضمانات ضرورية لحماية الحقوق والحريات الدستورية، وفقا لما نقله موقع سوزجو التركى.وأكد أرسلان أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية قد يجعل الدستور بلا معنى على الإطلاق، متابعا: "حينما يصبح الدستور بلا معنى، تهتز ثقة الأفراد والمجتمع في القانون والدولة، ولن تكون هناك فرصة لحماية القيم التي تحكم المجتمع".يذكر أن عرفان فيدان سبق ونال عضوية المحكمة العليا لمدة 6 أيام فقط، وهو عضو بحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.