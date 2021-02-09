رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة الدستورية التركية: دستورنا قد يصبح بلا معنى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
حذر رئيس المحكمة الدستورية في تركيا، زهدو أرسلان، اليوم الثلاثاء، من عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية، قائلا: "ذلك من شأنه أن يجعل الدستور بلا معنى على الإطلاق".

وقال أرسلان خلال حفل ترسيم عضو المحكمة الدستورية الجديد، عرفان فيدان، إن الأحكام الدستورية هي قواعد القانون الأعلى التي تلزم الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطات الإدارية، وأن تلك الطبيعة الملزمة لقرارات المحكمة الدستورية والالتزام بتطبيقها هما ضمانات ضرورية لحماية الحقوق والحريات الدستورية، وفقا لما نقله موقع سوزجو التركى.

وأكد أرسلان أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية قد يجعل الدستور بلا معنى على الإطلاق، متابعا: "حينما يصبح الدستور بلا معنى، تهتز ثقة الأفراد والمجتمع في القانون والدولة، ولن تكون هناك فرصة لحماية القيم التي تحكم المجتمع".

يذكر أن عرفان فيدان سبق ونال عضوية المحكمة العليا لمدة 6 أيام فقط، وهو عضو بحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رئيس «الوفد»: فصل 9 أعضاء وإحالة آخر للنيابة بتهمة التخابر

السيسي يستقبل عددًا من رؤساء الشركات البلجيكية لبحث آفاق التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني