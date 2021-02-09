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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي حلوان يغلق 8 محلات ويزيل أعمال بناء مخالف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أغلق الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالحي وشرطة المرافق تم تنفيذ تشميع عدد ٨ محلات مخالفة بدون ترخيص عدد ٢ مخزن فحم بالعنوان مدينة الفردوس بشارع القدس وعدد ٣ مغلق خشب بالعنوان شارع القدس بالشارع الغربي ومكتب الندي بشارع القدس الشارع الغربي وورشة أخشاب بشارع ٥٥ شارع اسماعيل كامل ومحل منجد بشارع القدس رقم ١٠ مدينة الفردوس بحلوان لقيامهم بممارسة نشاط بدون ترخيص.

وقام حى حلوان بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع الحرير منشية جمال عبد الناصر أمام شركة الحرير بحلوان، بالإضافة بانه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام الحي أيضا بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص على أرض أملاك الدولة والإزالة في المهد بشارع رايل مصر العليا بمنطقة عين حلوان خلف معهد أعداد القادة بحلوان، كما تم ردم حفر مجري لعمل محل زيوت علي أرض أملاك الدولة وبالإضافة بانه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

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