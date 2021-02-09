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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

13 أبريل.. الحكم في طعون المتهمين بـ «خلية ميكروباص حلوان»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:54 م
محكمة
محكمة
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حجزت محكمة النقض، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية ميكروباص حلوان»، التي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، في 9 يناير من عام 2016، لجلسة 13 أبريل للنطق للحكم.

وجاء ذلك على الأحكام الصادرة من دائرة جنايات الإرهاب بطرة في حق المتهمين بالإعدام والمشدد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32 متهمًا، بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة، من الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.


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