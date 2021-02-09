بشرط المراقبة القضائية.. إطلاق سراح 33 من طلاب البوسفور بتركيا

أعلن قاضي محكمة كاديكوي بإسطنبول، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 33 شخصا كانت قوات الشرطة التركية قد ألقت القبض عليهم خلال احتجاجات جامعة بوغازتشي البوسفور، وما تلاها من احتجاجات تضامنية في عدة مدن تركية.وذكر موقع تي آر تي التركى، إن قاضي المحكمة الجنائية الثالثة في إسطنبول بمنطقة كاديكوي، أعلن اليوم إطلاق سراح 33 معتقلا بشرط المراقبة القضائية.وكان من بين الذين أطلق سراحهم عضو اتحاد طلاب الجامعة، أوزجا الفان، بشرط المراقبة القضائية وإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر.يذكر أن الشرطة التركية اعتقلت عدد كبير من محتجي جامعة البوسفور المعترضين على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، وصيا على الجامعة من صفوف حزب العدالة والتنمية، في 4 فبراير الجاري، ما أسفر عن اندلاع المظاهرات في الحرم الجامعي، ومنه إلى عدة مدن تركية شاركت في مظاهرات لدعم مطالب طلاب الجامعة.