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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:51 م
الدكتورعبد الرازق
الدكتورعبد الرازق
عمرو الشامي
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عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

حيث ناقش المجلس إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 م، ووجه رئيس الجامعة بمتابعة التجهيزات المطلوبة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لخطة الجامعة لضمان سلامة جميع المشاركين في الامتحانات وعودة الدراسة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.

وأكد دسوقي، على عودة العمل بالقوة الكاملة للسادة أعضاء التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في كافة كليات ووحدات الجامعة باعتبارا من يوم الأحد 14 فبرايرالحالي.

كما كلف رئيس الجامعة بمتابعة مواقف الكليات فيما يخص ملف التقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومتابعة جهود الكليات فيما يخص جهود تحسين التصنيف الدولي للجامعة، وأيضا متابعة جهود الكليات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومشروعات ريادة الأعمال.

كما وجه رئيس الجامعة بمتابعة تحديث اللوائح والمناهج الدراسية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في اللوائح التي قضى على عملها خمس سنوات.

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