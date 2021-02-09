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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محمد طه الغمري نقيبا للمحامين بجنوب الدقهلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:50 م
انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
عمرو الحوتى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية فى جنوب الدقهلية والتى أجريت أمس الاثنين عن فوز محمد طه الغمرى النقيب الحالى بمنصب نقيب المحامين لجنوب الدقهلية  وفوز جمال السباعى على مقعد الشباب.

فيما فاز بعضوية المجلس كلا من مجلس النقابة إبراهيم وادى وأحمد صبرى ومحسن محمود وأحمد البقرى وعمرو أبوعيش ومحمد عبدالستار وحاتم شوقى عيطة وأحمد العساس.

يذكر أن الانتخابات كانت قد أجريت أمس على مستوى نقابتى شمال وجنوب الدقهلية حيث تم التصويت على مقعد النقيب ومقاعد الأعضاء ومقعد الشباب وسط إجراءات أمنية واحترازية . 


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