حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

عقد المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف حفل توقيع كتاب "سلة الحكايات" من أحدث إصدارات المركز، للكاتبة والمترجمة أمل جمال ورسوم الفنانة شيماء الكيلاني، وأقيم حفل التوقيع في قاعة المركز لقومي للسينما بعدد محدود من الحضور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا.وتم بث الحفل على الهواء مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيس بوك واليوتيوب، وذلك للوصول لأكبر عدد من الأطفال من خلال الأونلاين تفاديا للتجمعات.بدأ الحفل بكلمة الكاتب محمد ناصف الذي رحب بالحضور، وتحدث عن الحكايات القصصية والحكايات اللونية في كتاب سلة الحكايات الذي يحتوي على حكايات شعبية من أسيا وأفريقيا، وحرصه على ظهوره بالشكل المناسب للأطفال رغم أن كل قصة لها أحداث وشخصيات مختلفة.وأكد أن الكتاب قد تم رفعه بصيغة البي دي إف الإلكترونية على صفحة إصدارات المركز على الفيس بوك هو وجميع إصدارات المركز، وأنه سيتم عمل فيديو للكتاب بشخصياته ورسومه لتقديمه بشكل مختلف لكل هواة التكنولوجيا، كما قدم دعوة لكل الكتاب والفنانين للتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل مؤكدا أن هذا العام سيشهد أكثر من ٣٨ كتابا جديدا هذا العام.وتحدثت الكاتبة أمل جمال مؤلفة الكتاب عن تجربتها قائلة: الكتاب يعرض مجموعة مختلفة من القصص تناسب أذواق الأطفال المختلفة وتتنوع فيها الشخصيات بين البشر والحيوانات والطيور وتتميز بطرافة الأحداث وخفة الظل مثل الفيل والكلب، الضفدعان، الأفعى، وحاولت اختيار أبطال يخلقون حالة من التقارب بين الأطفال والقصة، فجعلت بطلا قصة الضفدعان من الضفادع، والذي يحلم كل منهما بأن يغير حياته وهو ما ينطوي على مغامرة شيقة وممتعة توضح معنى الصداقة الحقيقية.وتحدثت الفنانة شيماء الكيلاني عن استخدامها لمجموعات لونية جذابة للأطفال تميز كل قصة عن الأخرى باعتبارها متعددة المحتوى والموضوعات والأبطال.وفي نهاية حفل توقيع كتاب "سلة الحكايات" أكد الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل على استمرار إذاعة الفعاليات الثقافية والفنية للمركز والحديقة أون لاين عبر المنصات المختلفة من أجل الوصول لأكبر عدد من الأطفال في محافظات مصر المختلفة.