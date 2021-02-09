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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في 4 مراكز بمدينة المنصورة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:48 م
أدوية مهربة
أدوية مهربة
عمرو الحوتى
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شنت لجنة من  التفتيش الصيدلى بالإدارة العامة بالدقهلية وإدارة العلاج الحر بصحبة لجنة من الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدقهلية حملة للمرور على  4 مراكز وعيادات بمدينة المنصورة.

جاء ذلك التعاون مع الأجهزة الرقابية وبناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط 100 صنف من الادوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بمكانين غير مرخصين وغير متوافر بهما الاشتراطات الصحية بالاضافة الى وجود مكانين مرخصين يحتويان على 14 صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها داخل البلاد و7 اصناف مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما تم ضبط 33 صنف عينات مجانية  مخالفا بذلك المادة 32 من قانون الصيدلية 127 لسنة 1955 و6 اصناف تامين صحي ووزارة صحة مخالف للمادة 1 من قانون 10 لسنة 1967 قانون هيئة التامين الصحي. 

وقد تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة اللجنة المصاحبة للتفتيش وتم عمل المحاضر اللازمة.

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