مصادر: زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المطارات السياحية الفترة المقبلة

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن المطارات المصرية ذات المقاصد السياحية تشهد خلال الشهور القليلة المقبلة بداية من شهر ابريل، زيادة جوية سياحية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" إلى مختلف المدن السياحية المصرية، في ظل حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تشهدها العالم جراء استمرار وانتشار فيروس كورونا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطارات السياحية وبالأخص شرم الشيخ والغردقه وطابا ومرسى علم قد تلقوا إخطارات من العديد من وكلاء وشركات السياحة وشركات الطيران الأجنبية، بتسيير رحلات جوية وسياحية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" من مختلف الدول الأوروبية والشرق الأوسط، بداية من الشهور المقبلة خاصة مع قرب بدء الفصل الصيفي.وأشارت إلى أن حصول المطارات السياحية المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، سيلعب دورا إيجابيا كبيرا خلال الفترة المقبلة في زيادة الحركة الركابية والجوية الأجنبية الوافدة إلى البلاد، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم.وتابعت أن مسؤولي وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، يتابعون يوميا الحركة الركابية والجوية السياحية القادمة إلى مختلف المطارات المصرية السياحية، حيث تم إصدار تعليمات مشددة بضرورة تسهيل إجراءات السفر والوصول، فضلا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومى لكافة منشآت المطارات.