إصابات كورونا في مالي تتخطى 8181 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ اجمالي الإصابات 8181 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية، أن 5 حالات تعافت؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء 6071 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 340 حالة.