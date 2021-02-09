نشاط في حركة الشحن بميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية

شهد ميناء الإسكندرية، تحسنا في الأحوال الجومائية التى واستقرار فى حركة تداول البضائع، بلغت عدد السفن المتراكية 31 سفينة ما بين شحن وتفريغ، ليتم حصر إجمالى البضائع الواردة والصادرة ليصل إلى 1147500 طن، بينما تم دخول وخروج عدد 11621 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة، إلى جانب خروج 25 عربة قطار حاويات.وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه والقياسية ونظافة المسطح المائي.حيث نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في التغلب على تلك العقبة والتي تؤثر سلبًا على حركة الملاحة بمعدلات ملحوظة، تقليص معدل الغلق الكامل للبوغاز أمام حركة الملاحة بواقع 49.7% خلال شهر يناير 2021 بالمقارنة بشهر يناير 2020 وبواقع 77.1% بالمقارنة بذات الشهر من عام 2019، وهي تعد معدلات قياسية تدعم حركة التداول لاسيما وأنه من المعروف أن شهر يناير يشهد عدد 4 نوات كبيرة تتراوح ما بين ممطرة وشديدة الأمطار هم نوات (رأس السنة الفيضة الكبرى الغساط الكرم).يذكر أنه هناك عدد من العوامل التي ساهمت في إمكانية تحقيق تلك النسب الغير مسبوقة لعل من أهمها هو تطوير وصيانة حاجز الأمواج وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية، فضلا عن تدعيم إسطول الميناء من الوحدات البحرية بعدد من القاطرات الحديثة ذات الكفاءة العالية سواء من ناحية قوة الشد والتي تصل إلى 70 طن أو من ناحية قدرتها على الإبحار ومواجهة التقلبات الجومائية بشكل أكبر وبكفاءة ومعايير آمنة أخذًا في الإعتبار كافة عوامل الأمن والسلامة التي تحول دون وقوع أضرار للأفراد أو السفن والوحدات البحرية والأرصفة.