الكهرباء: 20 ألفًا و100 ميجاوات زيادة احتياطية اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء بلغت 20 ألفًا و100 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألفًا و100 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و600 ميجاوات.من جهته، نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.