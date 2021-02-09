«التضامن»: قاعدة بيانات موحدة لميكنة خدمات الجمعيات الأهلية

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإصدار قاعدة بيانات موحدة لميكنة خدمات الجمعيات الأهلية، وتوفيق أوضاعها إلكترونيًا.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو تسجيل بيانات المستفيدين من جهود الجمعيات الأهلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وأضافت فى تصريحات، أن التدخلات تنوعت بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها بلغ 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1،7 مليار جنيه، لعدد مستفيدين 64 مليون فرد، كما تم توقيع عدد 169 بروتوكول تعاون بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.