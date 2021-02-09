أسعار النفط عند أعلى مستوى في 13 شهرا

وصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في 13 شهرا، بدعم من التخفيضات السعودية للإنتاج، والتفاؤل بشأن تعافي الطلب وتمرير حزمة التحفيز الأمريكية.وارتفع خام برنت تسوية أبريل بنسبة 2ر0% إلى 85ر60 دولار للبرميل، بعدما وصل إلى مستوى 27ر61 دولار في وقت سابق اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر0% إلى 17ر58 دولار.وقد عادت أسعار نفط خام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك بدعم من قرار السعودية بخفض الإنتاج بمليون برميل من إنتاجها من النفط الخام يوميا.كما تسود حالة من التفاؤل بأن يرتفع الطلب على الوقود مع توسع حملات توزيع اللقاحات المضادة لكورونا.