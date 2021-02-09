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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران المدنى يناقش مع سفير المكسيك التعاون المشترك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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صرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بأن وزارة الطيران تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المستمر وفتح آفاق جديدة بين مصر ومختلف الدول فيما يخص مجال الطيران المدنى.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران خوسيه أوكتابيو تريب سفير دولة المكسيك لدى مصر، حيث تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.

وخلال الاجتماع أكد منار أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تعاونًا ملموسًا فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون المصري المكسيكي في مجال النقل الجوى، وخاصة وأن المكسيك تعد من أهم الدول اقتصاديًا وسياحيًا بأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أهمية الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وفى نفس السياق، أعرب السفير المكسيكى عن تطلع بلاده للتعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة قطاع الطيران المدنى، وذلك فى ظل العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية التى تربط بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة السياحية بين مصر والمكسيك، حيث أن مصر والمكسيك لديهما حضارتين عريقتين تمتد إلى آلاف السنين.

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