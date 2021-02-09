«تعليم القاهرة» تناقش تحديث العمل في إدارات التسويات الوظيفي

عقد بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اجتماع مدير الشئون المالية والإدارية ومدير الموارد البشرية ورئيس قسم التسويات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لبحث تحديث آلية العمل ومواكبة المتغيرات.وقالت منيرة طاهر مديرة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم ان المديرية تبحث تحديث آلية العمل بتوفير جهاز كمبيوتر لكل إدارة تسوية تابعة لإدارة تعليمية بمحافظة القاهرة لتهسيل العمل على موظفي الادارات في إجراءات العمل، بدلا من العمل اليدوي الذي به نسبة أخطاء كبيرة.وأشارت طاهر خلال الاجتماع انه سيتم مراجعة الشروط المنطبقة على العاملين بمديرية التربية والتعليم لصرف العلاوة التشجيعة الخاصة بهم.كما اوضحت مديرة الموارد البشرية انه سيتم بحث المنتدبين داخل مديرية التربية والتعليم والعرض على اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لنقلهم نظرا لحاجة العمل لهم ولعدم توفير إمكانية ندبهم مرة أخرى.