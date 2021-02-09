دورات تدريبية مجانية لذوي الهمم في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على منح ذوي الهمم دورات تدريبية بالمجان بمركز الدراسات الوطنية التابع لمحافظة المنوفية كدعم لهم شريطةً أن يتم ترشيح المتدربين من خلال لجنة الإعاقة التابعة للمجلس القومي للمرأة، كما وافق المحافظ علي مخاطبة وزيرة التضامن الإجتماعي بشأن إمكانية تغيير اللافتات الخاصة بمكاتب تأهيل المعاقين بنطاق المحافظة الي مكاتب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة وذلك مساهمة ً في تغيير الثقافة المجتمعية تجاههم، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من ذوي الهمم وبحضور عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم لضمان وتوفير حياة كريمة وأمنة لهم.كما وافق محافظ المنوفية علي صرف مساعدات مالية لعدد من ذوي الهمم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظرًا لظروفهم المعيشية، مؤكدًا علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للموهوبة " ندي علام " والتي ولدت بدون زراعين وإعتمدت علي رجلها اليسري في الكتابة والرسم لتبدع في رسم ما يقرب من 30 لوحدة فنية بدقة وموهبة عالية.وفي سياق متصل إستقبل صباح اليوم محافظ المنوفية مواطن من ناحية مركز تلا وذلك عقب إستغاثته من سقوط منزله وعدم مقدرته علي المعيشة، حيث أنه يعول أسرة مكونة من 3 أفراد، وعلي الفور قرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدته علي ظروفه المعيشية، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بضرورة التعاون وتقديم كافة التيسيرات لانهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص اللازمة لبناء منزله، يأتي هذا في إطار التواصل الدائم والفعال مع ذوي الهمم للاستماع الي مشكلاتهم وطلباتهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم.