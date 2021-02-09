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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بهاء أبوشقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط «الوفد»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:21 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، عن وجود مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد باستخدام كل وسائل حروب الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن تلك المؤامرة كانت مخططة ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة، وأن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة، مؤكدا أن لقاء اليوم، يأتي من أجل إعلان بيان موجز مصغر لحقائق وصلت إلى منتهاها حتى أصبح الحزب في الخطر، ويليه قرار.

ونوه "أبوشقة" بأن حزب الوفد هو بيت الوطنية المصرية الصادقة، المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد الحزب، وسيظل يقف ضمن المعارضة الوطنية البناءة للوطن.

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