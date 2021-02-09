بهاء أبوشقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط «الوفد»

كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، عن وجود مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد باستخدام كل وسائل حروب الجيل الرابع.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة.وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن تلك المؤامرة كانت مخططة ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة، وأن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة، مؤكدا أن لقاء اليوم، يأتي من أجل إعلان بيان موجز مصغر لحقائق وصلت إلى منتهاها حتى أصبح الحزب في الخطر، ويليه قرار.ونوه "أبوشقة" بأن حزب الوفد هو بيت الوطنية المصرية الصادقة، المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد الحزب، وسيظل يقف ضمن المعارضة الوطنية البناءة للوطن.