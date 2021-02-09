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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل «تعليم القليوبية» تتفقد مدارس كفر شكر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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تفقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عدد من مدارس ادارة كفر شكر التعليمية، ورافقها في الجولة خالد جرامون مدير الإدارة.

بدأت الجولة بزيارة ديوان الإدارة التعليمية بكفر شكر، ثم تفقد مدرسة المنشاة الكبرى الابتدائية الجديدة والتى تم تسليمها من هيئة الابنية التعليمية للإدارة استعدادا لدخولها الخدمة واستقبال الطلاب بها فى أسرع وقت.

ثم انتقلت وكيل تعليم القليوبية، لمتابعة طالبات التعليم المزدوج بمدرسة كفر شكر الثانوية الفنية بنات بمصنع الملابس الجاهزة بالمنشاة الكبرى، والتى يتم تدريب الطالبات به.

وأعربت إبراهيم عن سعادتها بهذا الفصل التعليمي بالمدرسة، حيث أكدت أنها تجربة رائدة وتمنت تعميمها على جميع المدارس الفنية لأنها ستفتح وتوفر فرص عمل كبيرة لخريجات هذا النوع من التعليم.

كما قامت بمتابعة مدرسة الشهيد مساعد ايمن على عبد الهادى الثانوية الزراعية بكفر شكر، حيث تفقدت مخبز المخبوزات بالمدرسة، وتابعت مبادرة (يلا صيانة) الموجودة بالمدرسة والتى يتم تنفيذها بالمدرسة من تصليح أثاث المدارس المتهالك بها تبعا لمشروع رأس المال وتفقدت أقسام المدرسة، وكذلك تابعت الصوب الزراعية الموجودة بالمدرسة.

ثم انتقلت لمتابعة مدرسة المفتى للتعليم الأساسى والتى تدخل الخدمة وتستقبل الطلاب بداية من الفصل الدراسى الثانى، حيث تأكدت من انتهاء تجهيزات المدرسة لاستقبال الطلاب، والانتهاء من نقل ملفات الطلاب بالمدرسة وكذلك تجهيز قوائم الفصول.

وفى نهاية الجولة قدمت الشكر لمدير ادارة كفر شكر، وأعربت عن سعادتها بمستوى مدارس الإدارة ونظافتها وأعربت عن سعادتها بالتزام جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بها.

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