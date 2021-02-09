رفع 1400 طن نواتج تطهير ترع ونظافة بالمحلة

أكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، أن أعمال حملات النظافة المكثفة بقرية صفط تراب، والتى شملت مدخل القرية ومجمع المدارس ومجمع المصالح الحكومية والطرق المؤدية للقرية، ورفع نواتج تطهير ترعة القرشية، أسفرت عن رفع ١٤٠٠ طن مخلفات ونواتج تطهير، كما تم توزيع ٨٠ شتله من شتلات الأشجار المثمرة لزراعتها داخل المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القري.وأشار رئيس المدينة، ذلك بجانب القوافل البيئية والاجتماعية والبيطرية بالقرية، ضمن حملة " صفط تراب بداية الطريق لقرية مصرية مستديمة، لافتا أن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب والمتطوعين لتطوير القرية، وتشارك وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بالقرية، ولنشر فكر الاستدامة البيئية بصوره طبيعيه علي أرض الواقع لتحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.