هيئة نظافة القاهرة تناقش الرقابة على متعهدي الجمع السكني

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع اللواء صادق رئيس وحدة الرصد والمتابعة البئية بمحافظة القاهرة والعميد رئيس الإدارة المركزيه للنظافة ورؤساء وحدات الرصد بالمحافظة ومديري المناطق ورؤساء فروع الهيئة.وناقش اللواء ايهاب الشرشابي مع الحضور إمكانية وضع حلول وتنسيق كامل بين رؤساء وحدات الرصد ورؤساء الفروع بالهيئة في كل قطاعات القاهرة لضمان نجاح منظومة النظافة على أكمل وجه وخاصة في الأحياء الشعبية والرقابة المحكمة علي متعهدي الجمع السكني لصالح العمل.وأثنى اللواء صادق في كلمته على مستوى العمل والمجهود الكبير بالمركزية للنظافة ودور الهيئة الفعال حاليا في شوارع العاصمة لاظهار القاهره بالمظهر اللائق الذي تستحقه واتفق مع اللواء ايهاب الشرشابي في كل التوجيهات التي قدمها لروؤساء الرصد ورؤساء الأفرع من ضرورة التنسيق التام بينهم لإنجاح مهمة الهيئة