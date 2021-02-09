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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هيئة نظافة القاهرة تناقش الرقابة على متعهدي الجمع السكني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:29 م
اللواء إيهاب الشرشابي
اللواء إيهاب الشرشابي
مصطفى عبدالله
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اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع اللواء صادق رئيس وحدة الرصد والمتابعة البئية بمحافظة القاهرة والعميد رئيس الإدارة المركزيه للنظافة ورؤساء وحدات الرصد بالمحافظة ومديري المناطق ورؤساء فروع الهيئة.

وناقش اللواء ايهاب الشرشابي مع الحضور إمكانية وضع حلول وتنسيق كامل بين رؤساء وحدات الرصد ورؤساء الفروع بالهيئة في كل قطاعات القاهرة لضمان نجاح منظومة النظافة على أكمل وجه وخاصة في الأحياء الشعبية والرقابة المحكمة علي متعهدي الجمع السكني لصالح العمل.

وأثنى اللواء صادق في كلمته على مستوى العمل والمجهود الكبير بالمركزية للنظافة ودور الهيئة الفعال حاليا في شوارع العاصمة لاظهار القاهره بالمظهر اللائق الذي تستحقه واتفق مع اللواء ايهاب الشرشابي في كل التوجيهات التي قدمها لروؤساء الرصد ورؤساء الأفرع من ضرورة التنسيق التام بينهم لإنجاح مهمة الهيئة

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