«الأكاديمية الوطنية للتدريب» تشارك في تدريب متطوعي «حياة كريمة»

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن مشاركتها في المشروع القومي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تدريب المتطوعين للمشاركة في مبادرة تنمية قرى الريف المصري.وأكدت الأكاديمية في بيان لها، اليوم، أنها ستقدم برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتزويد المتطوعين من مختلف المجالات بالمهارات والمتطلبات الإبداعية، لخلق جيل من الشباب على علم بكل الأساليب والمهارات الإبداعية.وأشارت إلى أنه للمشاركة والتسجيل للتطوع في مبادرة "حياة كريمة" يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: