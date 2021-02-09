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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. انطلاق تدريب الرائدات الريفيات على «الألف يوم الأولى»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:26 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، بعد قليل، انطلاق فعاليات برنامج تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن في إطار البرنامج الوطني "الألف يوم الأولى"، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من التدريب هو تطوير قدرات العاملين على تقديم المشورة والمتابعة وزيادة المعرفة الغذائية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين حد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، ولقد استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41،000 أم بتكلفة بلغت 56،68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي

وأضافت وزيرة التضامن، أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 90 يوما تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

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