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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مهرجان «أوسكار» يُكرم القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:26 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية نقابة العاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك وجمعية شباب مصر الخير لتنمية المجتمع وبرنامج أنت الحكايه والأكاديمية الدوليه للتدريب والإستشارات العلمية، تم إختيار بإجماع الآراء، القمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في الوطن العربي للتكريم.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القمص انطونيوس هو الشخصية التي اجتمع عليها ورشحها كل المجتمع الكاثوليكي، وفخر للمهرجان لاختيار هذه الشخصية التي أثرت في مسيرة التعليم.

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