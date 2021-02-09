البرلمان يوافق على منحة مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.بدأ منذ قليل مجلس النواب، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشان قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة الموقع بتاريخ 2020-6-29.