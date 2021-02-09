«الصحة العالمية» في ووهان: تسرب كورونا من مختبر «مستبعدة للغاية»

أعلن رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان أن فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر "مستبعدة للغاية"، وذلك في ختام مهمة البعثة في المدينة الواقعة وسط الصين والتي أعلن فيها عن ظهور الفيروس للمرة الأولى.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اتهمت مختبر العلوم الفيروسية في ووهان بأنه خلف تسرب الفيروس عرضا أو عمدا.