ضبط 3.5 طن أغذية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.وتبين ضبط (3،5 سلع غذائية "سكر، أرز، زيت طعام"، 220 عبوة زيت طعام، بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.