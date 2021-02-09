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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس حي شبرا يراجع الإجراءات الاحترازية بمكتب البريد والأسواق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:23 م
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
مصطفى عبدالله
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قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بزيارة مكتب بريد أحمد بدوي لمتابعة سير العمل وتقديم خدمات المواطنين على أكمل وجه ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.

وقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى المرور على المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والمحلات التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية ومحاربة السوق السوداء ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وواصل رئيس حي شبرا جولاته الرقابية وقام رئيس الحى بمتابعة المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى بزيارة المركز الطبي الأنجيلي بشارع المستشفى من شارع الترعة البولاقية لمتابعة منظومة العمل داخل المركز ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

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