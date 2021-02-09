الأنبا توما يستقبل رئيس الكنيسة الإنجيلية بسوهاج

استقبل الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، القس عماد شوقي رئيس الطائفة الإنجيلية بسوهاج، يصاحبه وفد من ممثلي الكنيسة الإنجيلية.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء تم بمقر مطرانية الاقباط الكاثوليك بسوهاج.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقاء جاء لتهنئة نيافته بالسيامه الأسقفية وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.