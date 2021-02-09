«مسبار الأمل» في طريقه للكوكب الأحمر.. كيف يمكنك مشاهدة هذا الحدث؟

يصل اليوم الثلاثاء، مسبار الأمل أول بعثة إماراتية إلى كوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، وسط تساؤلات حول كيفية مشاهدة هذا الحدث على الهواء مباشرة.وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء، انها ستشارك تغطية مباشرة لوصول "مسبار الأمل" إلى الكوكب الأحمر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الشرقي على موقعها الإلكتروني.ومن المتوقع أن يقوم "مسبار الأمل" بإرسال إشارة في الساعة الـ10:42 صباحًا بالتوقيت الشرقي، أي بحوالي الساعة 7:42 بتوقيت دبي.وعند وصول المركبة الفضائية، سيجعل "مسبار الأمل" دولة الإمارات أول دولة عربية وخامس دولة في التاريخ تصل إلى الكوكب الأحمر.