نمو صادرات ألمانيا بفضل التجارة القوية مع الصين

نمت الصادرات الألمانية في ديسمبر إذ ساعدت التجارة القوية مع الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصاد في أوروبا في الوقت الذي يواجه فيه صعوبات للنمو في ظل قيود إجراءات العزل العام المفروضة للحد من إصابات كوفيد-19.وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة 2.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وتراجعت الواردات 0.1 بالمئة بعد زيادة 5.4 بالمئة في الشهر السابق.وزاد الفائض التجاري إلى 16.1 مليار يورو. لكن في عام 2020 ككل، انخفض الفائض للعام الرابع على التوالي.وقال المكتب إنه على أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين في ديسمبر 11.6 بالمئة وإلى الولايات المتحدة 8.4 بالمئة.غير أن بيانات التجارة كانت مختلفة مع بريطانيا.وانخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة 3.3 بالمئة في ديسمبر، وكذلك تراجعت الواردات من المملكة المتحدة 11.4 بالمئة.