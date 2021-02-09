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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:38 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
الدستور
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ننشر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، حيث أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين في القطاع الحكومي بالدولة، على أن يتم بدأ صرف مرتبات العاملين يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، ولمدة 3 أيام، وفقًا لخطة الوزارة المتبع عليها عن طريق التقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، لتقليل حجم تكدس العاملين أمام ماكينات الصرف الآلي، وفروع البنوك.

تقسيم جداول صرف مرتبات شهر فبراير 2021
ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا في العالم، وعلى المستوى المحلبي ظهورها في مصر في فبراير الماضي 2020، قامت وزارة المالية بتقسيم جداول موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة إلى 3 مجموعات لتفادي التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سابقًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

ووفقًا للخطة التي أعلنت عنها وزارة المالية، فأن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالقطاع الحكومي، سيبدأ من يوم الثلاثاء 23 فبراير، وذلك لصرف مرتبات المجموعة الأولى لموظفي 11 وزارة وهم وزارة الداخلية والزراعة والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف، و8 مديريات تابعة لهم والمتمثلة في الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة.

المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر فبراير

وضمت المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة 2021، والتي تحدد يوم الاربعاء 24 فبراير الوزارات علي النحو التالي: "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها وهم النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات".

المجموعة الثالثة لصرف مرتبات العاملين لشهر فبراير 2021

كما حددت الوزارة يوم الخميس 25 فبراير الجاري لصرف مرتبات المجموعة الثالثة للعاملين وهم وزارة التربية والتعليم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة وزارة المالية وموظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.

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