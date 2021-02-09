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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكهرباء: 255 مليون جنيه لتطوير شبكة الوادي الجديد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:20 م
الكهرباء
الكهرباء
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في نطاق محافظة الوادي الجديد إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغت 255 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 - 2020.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال، وتم تنفيذ 8 موزعات جديدة وتنفيذ 175 محولًا جديدًا وإضافة قدرة 100.1 م.ف.أ، بالإضافة إلى 121 كشكًا معدنيًا وتركيب 795 عامود جهد متوسط و1550 عامود جهد منخفض.

وأضافت أنه تم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالي 195 كم كابلات و108 كم موصلات، وتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالي 4.5 كم كابلات و711 كم موصلات، كما أنه في إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ 33 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالي تكلفة 15 مليون جنيه بطول 14 كم.

وحول مجال مواكبة التطور التكنولوجي ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التي كانت من أهم مشاكل العملاء، أشارت إلى أنه تم تركيب 101 ألف عداد مسبق الدفع و1208 عدادات ذكية، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمه.

ولفتت إلى أنه تم تيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة، منوهة بأن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

من جهته.. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

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