محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين بمكتبه ويستمع إلى شكواهم

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر مكتبها عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها وذلك في حضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا..وأكد المحافظ خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، خلال لقائه بالمواطنين علي حرص جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددًا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين، وذلك بجميع انحاء مدن ومراكز المحافظة المختلفة البالغة 9 مراكز.