ارتكبوا 17 واقعة.. حبس عصابة سرقة السيارات والمتاجر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وكذا سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إداره البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسرالكونتاك والزجاج" وكذا سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال" ليلًا مُتخذين دوائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 17 واقعة بدوائر أقسام شرطة "أول وثان وثالث المنتزه – سيدى جابر - أول وثان الرمل - أول العامرية" وأرشدوا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.