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محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:36 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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ترتفع معدلات البحث خلال الساعات الحالية والأيام الأخيرة عبر محركات البحث العالمية وأبرزهخا محرك البحث جوجل، عن رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب إضافة مواليد 2021 إلى بطاقة التموين.

وتوفر الدستور لقراءها رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي، وذلك حتى يتثنى للمواطنين الحصول على حقوق أبنائهم الصغار في السلع الغذائية المدعمة من الدولة للمستحقين.

رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي

يمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في أفراد جدد من خلال بوابة مصر الرقمية إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا ) https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df

اختيار خدمات التموين

كتابة رقم بطاقة التموين

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية الراغب في إضافة أفراد جدد

كتابة عنوان مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل ( منطقة، مدينة، محافظة)

كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة

كتابة صلة القرابة بين المراد اضافتهم وصاحب البطاقة التموينية

تحميل كافة المستندات المطلوبة

خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزوجة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن للراغبين في إضافة زوجاتهم إلى بطاقتهم التموينية فصلها أولا من بطاقة والدها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا) https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df

الضغط على كلمة فصل اجتماعي من قائمة الاختيارات

كتابة بيانات البطاقة المراد الفصل منها

كتابة بيانات الشخص المراد فصله من البطاقة

الضغط على كلمة فصل

اختيار سبب الفصل من قائمة الاختيارات

ظهور رسالة ببيانات المراده يجب التأكد منها

الضغط على كلمة حفظ

خدمات موقع بوابة مصر الرقمية للتموين

ويقدم موقع بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات أبرزها إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، واستبدال البطاقات التموينية التالفة وإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين للفئات المستحقة التي حددتها الدولة وهم فئة العمالة غير المنتظمة والمطلقات والآرامل ومن يأخذون معاش تكافل وكرامة.

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