رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:36 م
ترتفع معدلات البحث خلال الساعات الحالية والأيام الأخيرة عبر محركات البحث العالمية وأبرزهخا محرك البحث جوجل، عن رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب إضافة مواليد 2021 إلى بطاقة التموين.
وتوفر الدستور لقراءها رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي، وذلك حتى يتثنى للمواطنين الحصول على حقوق أبنائهم الصغار في السلع الغذائية المدعمة من الدولة للمستحقين.
تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا ) https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df
اختيار خدمات التموين
كتابة رقم بطاقة التموين
كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية الراغب في إضافة أفراد جدد
كتابة عنوان مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل ( منطقة، مدينة، محافظة)
كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة
كتابة صلة القرابة بين المراد اضافتهم وصاحب البطاقة التموينية
تحميل كافة المستندات المطلوبة
تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا) https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df
الضغط على كلمة فصل اجتماعي من قائمة الاختيارات
كتابة بيانات البطاقة المراد الفصل منها
كتابة بيانات الشخص المراد فصله من البطاقة
الضغط على كلمة فصل
اختيار سبب الفصل من قائمة الاختيارات
ظهور رسالة ببيانات المراده يجب التأكد منها
الضغط على كلمة حفظ
وتوفر الدستور لقراءها رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعي، وذلك حتى يتثنى للمواطنين الحصول على حقوق أبنائهم الصغار في السلع الغذائية المدعمة من الدولة للمستحقين.
رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين والفصل الاجتماعييمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في أفراد جدد من خلال بوابة مصر الرقمية إتباع الخطوات التالية:-
تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا ) https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df
اختيار خدمات التموين
كتابة رقم بطاقة التموين
كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية الراغب في إضافة أفراد جدد
كتابة عنوان مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل ( منطقة، مدينة، محافظة)
كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة
كتابة صلة القرابة بين المراد اضافتهم وصاحب البطاقة التموينية
تحميل كافة المستندات المطلوبة
خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزوجة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقميةيمكن للراغبين في إضافة زوجاتهم إلى بطاقتهم التموينية فصلها أولا من بطاقة والدها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-
تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا) https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df
الضغط على كلمة فصل اجتماعي من قائمة الاختيارات
كتابة بيانات البطاقة المراد الفصل منها
كتابة بيانات الشخص المراد فصله من البطاقة
الضغط على كلمة فصل
اختيار سبب الفصل من قائمة الاختيارات
ظهور رسالة ببيانات المراده يجب التأكد منها
الضغط على كلمة حفظ
خدمات موقع بوابة مصر الرقمية للتموينويقدم موقع بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات أبرزها إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، واستبدال البطاقات التموينية التالفة وإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين للفئات المستحقة التي حددتها الدولة وهم فئة العمالة غير المنتظمة والمطلقات والآرامل ومن يأخذون معاش تكافل وكرامة.
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